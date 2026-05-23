Haberler

Aksaray'da servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonet ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde kamyonet ile servisi minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Eskil ilçesi Meryem Ağıl köyü kavşağında meydana geldi. Mehmet Acay yönetimindeki 34 CCR 147 plakalı servis minibüsü, Hasan Ceylan (19) idaresindeki 68 LC 507 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücüler Mehmet Acay ve Hasan Ceylan ile araçlarda yolcu konumundaki Fevzi Acay, Delle Acay, Mustafa Bozdağ yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var

8 yıl sonra raftan inen dosyada emniyet müdürü dahil 23 tutuklama
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir

Kurultay davasında çarpıcı ifadeler: Kızım iş için görüşmüş olabilir
Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Kutup ayısı sanıldı, gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Bir ilimizde 'kutup ayısı' alarmı! Gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...