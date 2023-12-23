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Aksaray'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

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Aksaray'da meydana gelen kazada kamyonet ile çarpışan otomobil ikiye bölündü ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da, kamyonet ile çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gücünkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Çavan (33) yönetimindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, kavşakta Muharrem Koç (19) yönetimindeki 42 AOS 260 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Muharrem Koç ile aynı araçtaki Mustafa Mert Kır (18), Ercan Korkmaz (15), Ramazan Darılmaz (18) ve Mustafa Sert (18) yaralandı. Kamyonet sürücüsü Yusuf Çavan ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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