Haberler

Kaçarken otomobiliyle 2 araca çarpan sürücü, 30 kilometrelik takiple yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 30 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Sürücü ve yanında bulunan iki kişi gözaltına alındı. Takip sırasında iki araca çarpan otomobil, sonunda durdurularak detaylı arama için otoparka götürüldü.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, saat 12.00 sıralarında takip ettikleri 68 BB 303 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girip kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometrelik takip sonucu biri polis ekibine ait olmak üzere 2 araca çarpan otomobil, Aksaray-Adana kara yolu 10'uncu kilometresinde önü kesilerek durduruldu. İsmi açıklanmayan sürücü ve yanındaki 2 kişi gözaltına alındı. Otomobilde detaylı arama yapılmak için çekici ile Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Gözaltına alınan sürücü hakkında 'Dur ikazını uymamak' suçundan 200 bin lira, 'Makas atmak' suçundan 90 bin lira, 'Kırmızı ışık ihlali yapmak' suçundan 2 bin 719 ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan da 58 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

