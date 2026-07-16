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Aksaray'da inşaatta merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti

Aksaray'da inşaatta merdivenden düşen işçi hayatını kaybetti
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Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir inşaatta çalışan 53 yaşındaki işçi Bayram K., merdivenden düşerek ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde inşaatta çalışan işçi, merdivenden düşerek yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki inşaatta bir işçinin 1. katın merdivenlerinden kayarak zemin kata düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, işçi Bayram K'yi (53) ambulansla Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bayram K, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ayten Tosun
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