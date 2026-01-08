Haberler

Evinin çatısından uçan parçaların üzerine düştüğü kadın öldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları üzerine düşen 65 yaşındaki Meral Tezel, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Olayın detayları inceleniyor.

AKSARAY'da fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları üzerine düşen Meral Tezel (65), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Belisırma köyünde giriş katı restoran olan tek katlı binada meydana geldi. Yaz mevsiminde restoranı işleten 3 çocuk annesi Meral Tezel, kazlarını kümese kapatmak için bahçeye çıktı. Bu sırada fırtına nedeniyle uçan çatıdan savrulan parçaların üzerine düştüğü Meral Tezel, kanlar içinde yere yığıldı. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırılan Tezel, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

