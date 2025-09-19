Haberler

Aksaray'da Feci Kaza: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü İbrahim Doğan yaralanırken, annesi Faden Doğan hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Aksaray'da otomobil sürücüsü İbrahim Doğan'ın (19) yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın (50) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sedat Özer'in kullandığı TIR, sinyalizasyon ışıklarında duruyor. Bu sırada hızla gelen Doğan'ın kullandığı otomobil, TIR'a çarpıyor.

Haber: Hilmi YOL AKSARAY DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
