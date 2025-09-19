Aksaray'da Feci Kaza: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil sürücüsü İbrahim Doğan yaralanırken, annesi Faden Doğan hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Aksaray'da otomobil sürücüsü İbrahim Doğan'ın (19) yaralandığı, yanındaki annesi Faden Doğan'ın (50) öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Sedat Özer'in kullandığı TIR, sinyalizasyon ışıklarında duruyor. Bu sırada hızla gelen Doğan'ın kullandığı otomobil, TIR'a çarpıyor.
Haber: Hilmi YOL AKSARAY DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel