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Fabrika inşaatının çatısından düşen işçi öldü

Fabrika inşaatının çatısından düşen işçi öldü
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Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden bir fabrikanın çatısından yaklaşık 8 metre yükseklikten düşen 48 yaşındaki işçi Serkan Kurt hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'da, yapımı devam eden fabrikanın çatısından düşen işçi Serkan Kurt (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Serkan Kurt, fabrika inşaatının çatısında çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine, adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Kurt'un cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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