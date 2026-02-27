Aksaray'da bir kişi tartıştığı eşini av tüfeğiyle ağır yaraladı

Haberler

Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aksaray'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ağır yaralandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Orhan Ç. (47) ile eşi Hülya Ç. (46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Ç, av tüfeğiyle eşi Hülya Ç'ye ateş ederek kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hülya Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, Orhan Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
