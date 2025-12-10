Haberler

Aksaray'da emniyet ve jandarma teşkilatlarının araç filosu 119 yeni araçla güçlendirildi

Güncelleme:
Aksaray'da gerçekleştirilen törende İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 119 yeni araç, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi. Vali Kumbuzoğlu, araçlarla denetimlerin artırılacağını belirtti.

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının filolarına 119 yeni araç eklendi.

İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen araçların teslimi için 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tahsis edilen yeni araçlar ile kent merkezinde ve köylerde denetimlerin artırılacağını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Kumbuzoğlu'nun polis telsizinden "hayırlı olsun" anonsunun ardından araçlar kurumlarına uğurlandı.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
