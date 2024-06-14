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Aksaray'da Emeklilere Ücretsiz Berber Hizmeti

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Aksaray Belediyesi, Emekli Dinlenme Bahçesi'nde emeklilere ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunan berber salonunu açtı. Emekliler, uygulamadan memnun olduklarını belirtiyor.

Aksaray'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı emeklilere ücretsiz hizmet veren berber salonuna gelenler, uygulamadan memnun olduğunu belirtiyor.

Aksaray Belediyesi, Emekli Dinlenme Bahçesi'nde yaklaşık iki ay önce emeklilerin ücretsiz kişisel bakımlarının yapılacağı berber salonunu açtı.

Uygulamayla, saat 08.00'de açılan salona gelen emekliler, sıra fişine göre saç ve sakal bakımlarını yaptırıyor.

"Bunun gibi uygulamalar ülkemize örnek olması gerekiyor"

Tıraş olanlardan Adem Geyik, AA muhabirine, Belediye Başkanı Evren Dinçer'in örnek projelerle sosyal belediyecilik anlayışına yeni anlamlar kattığını söyledi.

Ücretsiz kuaför hizmetinde emeği geçen herkese teşekkür eden Geyik, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla berber salonuna gelerek sıramızı aldık. Hijyenik bir ortamda saç, sakal tıraşımızı olduk, bıyıklarımızı kısalttırdık. Çok güzel bir hizmet. Bunun gibi uygulamalar ülkemize örnek olması gerekiyor." diye konuştu.

Nail Öztürk ise Aksaray Belediyesinin emekliler için yaptığı hizmetlerden memnun olduğunu ifade etti.

Sunulan hizmetin hem kaliteli hem de güzel olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Şu anda kentte saç ve sakal tıraşı olmanın ücreti ortalama 250 lira. Bizler burada ücretsiz bu hizmetten yararlanıyoruz. İşletmesi de güzel. Biz buraya gelince bizlere sıra fişi veriyorlar. Ona göre sıramız geldiğinde çağırıyorlar, gelip tıraşımızı olabiliyoruz. Bayrama az bir süre kaldığı için yoğunluk var. Berber arkadaşımız da sağ olsun, işinin ehli birisi. Nasıl istiyorsak o şekilde tıraşımızı yapıyor."

Adem Karapınar da bayrama yakın bir süre kala belediyenin emekliler için açtığı berber salonuna gelerek tıraşını olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Emekli amcalarımızı mutlu etmek adına çalışıyoruz"

Belediyede görevli berber Mehmet Kızıl ise daha önce belediyenin engelli, öksüz ve yetimlere yönelik berber hizmeti olduğunu söyledi.

Evlere giderek bu hizmeti yaptığını aktaran Kızıl, "Emeklilerimiz için de hizmet sunmaya başladık. Sabah 08.00, akşam 17.00'ye kadar hizmet veriyoruz. Sıra fişi veriyoruz, sırası gelen tıraş hizmetinden yararlanıyor. Günlük 25 kişiyi tıraş ediyorum ancak böyle bayram zamanlarında bu sayı 40'ları geçiyor. Emekli amcalarımızı mutlu etmek adına çalışıyoruz. Şehrimizdeki tüm emeklilerimizin tıraşını bayrama kadar yapacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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