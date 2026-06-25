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Aksaray'da 485 Polis Adayı İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Aksaray'da 485 Polis Adayı İçin Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 485 polis adayı için 32. Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Murat Duru, mezun olan polislere başarılar dileyerek, cumhuriyetin 2. yüzyılında güven ve huzuru inşa etmek için ülkenin dört bir yanına dağılacaklarını vurguladı.

Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 485 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Şehit Önder Güzel POMEM yerleşkesinde gerçekleştirilen 32. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aksaray Valisi Murat Duru, törende yaptığı konuşmada, mezuniyet törenlerinin gurur, heyecan ve hüznü bir arada barındırdığını söyledi.

Uzun, zorlu ve disiplinli bir eğitim sürecinin ardından mezun olan öğrencilerin gururuna şahitlik ettiklerini belirten Duru, şöyle konuştu:

"Bu mezuniyetin içerisinde hak edilmiş ve emek verilmiş büyük bir mücadele var. Hayatlarını vatanına ve bayrağına adamaya karar vermiş evlatlarımız için heyecanlıyız. Aziz milletimizin emrine verilmek üzere biraz sonra yola çıkacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kardeşlerim, cumhuriyetimizin 2. yüzyılında güven ve huzuru inşa etmek için Aksaray'dan ülkemizin 4 bir köşesine dağılacaksınız. Ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinin düştüğü her yerde artık sizler olacaksınız. Sizler artık devlet ana ve baba olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman evlatlarısınız. Omuzlarınızda yeni ve büyük sorumluluklar var. Artık hukukun üstünlüğünü, adaletin vakarını ve devletimizin şefkatini temsil eden şerefli bir Türk polisisiniz."

Şehit Önder Güzel POMEM Müdürü Naim Cengiz ise mezun olan polislerin vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşın huzur ve güvenliğini anayasa ve yasalar çerçevesinde koruyacağına inancının sonsuz olduğunu ifade etti.

32. dönem birincisi Ayşenur Bulut da görevlerini yerine getirirken vatanına, milletine ve bayrağına karşı saygı, sevgi, bağlılık ve cesaretin değişmeyen vasıfları olacağını kaydetti.

Törende, 32. dönem birincisi Bulut yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi. 485 polis adayının yemin etmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
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