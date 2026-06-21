Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Aksaray'ın Sağlık beldesinde bir otomobilin drenaj kanalına düşmesi sonucu sürücü Kadir Baltacı ve yolcu Zarife İlban yaşamını yitirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki sürücü ile bir kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Sağlık beldesinde Kadir Baltacı (32) yönetimindeki 68 AGV 799 plakalı otomobil drenaj kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Baltacı ile araçta bulunan Zarife İlban (25) yaşamını yitirdi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu İlban ile Baltacı'nın cansız bedenleri kanaldan çıkarılarak morga konuldu.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık