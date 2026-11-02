Aksaray'da devrilen otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray'da devrilen otomobilin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da dün merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrilen otomobilde ağır yaralanan 24 yaşındaki sürücü, tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaşamını yitirmişti.
Aksaray'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Ömer E. (24) hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akin köyü yolunda dün meydana gelen kazada yaralanan ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören sürücü Ömer E., yaşamını yitirdi.
Ömer E. (24) idaresindeki 06 DB 2008 plakalı otomobil, merkeze bağlı Akin köyü yolunda devrilmiş, kazada otomobildeki Selman E. (24) hayatını kaybetmiş, sürücü Ömer E. yaralanmıştı.
Kaynak: AA