Aksaray'da Demir Parçası Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında başına demir parçası düşen 21 yaşındaki işçi A.K, hastanede hayatını kaybetti. Genç işçinin iki gün önce işe başladığı öğrenildi.
Fatih Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları yürüten firmada çalışan A.K'nin (21), başına demir parçası düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan A.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin, iki gün önce işe başladığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel