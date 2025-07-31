Aksaray'da Çırak Oto Tamir Dükkanında Sıkışarak Yaralandı

Aksaray'da Çırak Oto Tamir Dükkanında Sıkışarak Yaralandı
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14 yaşındaki çırak Ömer B., mesai arkadaşının hareket ettirdiği minibüs ile duvar arasında sıkışarak bacaklarından yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AKSARAY'da oto kaporta tamir dükkanında çırak olarak çalışan Ömer B. (14), mesai arkadaşının minibüsü hareket ettirmesiyle araç ile duvar arasında sıkışarak yaralandı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir oto kaporta tamiri dükkanında meydana geldi. Mesai arkadaşı, minibüsün önünde çalışan Ömer B.'yi fark etmeyip, aracı hareket ettirdi. Minibüs ile duvar arasında sıkışan Ömer B., bacaklarından yaralandı. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ömer B., sağlık ekiplerine teslim edildi. Ömer B. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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