Aksaray'da 2'si Kadın 3 Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Aksaray'da bir evde meydana gelen olayda 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerinde bir tabanca bulundu. Polis, cinayet veya intihar ihtimalleri üzerine soruşturma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve giren polis, Tolga Kuş, Zeynep Ayaz ve Kübra Kılıç'ı kanlar içinde buldu. Bunun üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı olduğu anlaşılan Kübra Kılıç ise müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kılıç, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede 3 kişinin vurulduğu tahmin edilen tabanca bulundu. Polis, 3 kişinin cinayete kurban mı gittiğini, yoksa Tolga Kuş'un 2 kadını öldürdükten sonra intihar mı ettiği ihtimali üzerine araştırma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
