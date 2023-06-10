Aksaray'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Aksaray'da Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Şeyma Polat Balak, Mehmet Emre Canpolat, birim amirleri ve çok sayıda vatandaşın, valilik önünde başlayan yürüyüşü Kılıçaslan Parkı'nda tamamlandı.

Balak, çevre duyarlığının önemine dikkat çekerek temiz bir gelecek için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.