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Aksaray'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Aksaray'da Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yapıldı

Güncel Haberler

Aksaray'da Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Aksaray'da Çevre Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları Şeyma Polat Balak, Mehmet Emre Canpolat, birim amirleri ve çok sayıda vatandaşın, valilik önünde başlayan yürüyüşü Kılıçaslan Parkı'nda tamamlandı.

Balak, çevre duyarlığının önemine dikkat çekerek temiz bir gelecek için herkesin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Adem Koçak - Güncel

Mehmet Emre Aksaray Güncel Haberler

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