Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü
Aksaray'ın Yanyurt köyünde arpa ekili tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlalara da sıçradı. Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve 100 dekar alanda zarar oluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangın sonrasında inceleme yaptı.
Aksaray'da buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yanyurt köyünde arpa ekili tarlada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle yayılan yangın, buğday ekili tarlalara da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, 100 dekar alanda zarar oluştu.
Yangın sonrasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlalarda inceleme yaptı.