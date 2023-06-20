Bisiklet kavgasında kan aktı! 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki arkadaşını bıçakladı

Aksaray'da, arkadaşı E.Y.'nin bacağından bıçakladığı V.T.T., taburcu oldu. V.T.T. ilk ifadesinde, "E.Y. bisikletime binmek istedi. Ben de vermeyince çıkan kavgada bıçakladı" dedi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 4691 Sokak'ta meydana geldi. V.T.T. ve E.Y. bisiklete binme nedeniyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y.(15), üzerinde taşıdığı bıçakla V.T.T. (13)'yi bacağından yaraladı.

BİSİKLETİ VERMEYİNCE BIÇAKLAMIŞ

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı V.T.T., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi sonrası taburcu olan V.T.T. ilk ifadesinde, "E.Y. benim bisikletime binmek istedi. Ben de vermeyince çıkan kavgada beni bıçakladı" dedi. Polis, olay sonrası kaçan E.Y.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.