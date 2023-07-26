Aksaray'da Bisiklet Hırsızlığı Zanlısı Tutuklandı
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Aksaray'da Nakkaş ve Cumhuriyet mahallelerinde meydana gelen bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli Z.Ş'yi yakaladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Aksaray'da bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nakkaş ve Cumhuriyet mahallelerindeki bisiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Z.Ş'yi (25) Hassas Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde apartmana giren şüphelinin bir bisikleti alarak uzaklaştığı anlar görüntülendi.