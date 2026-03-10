Haberler

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Küçük Bölcek Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki M.Y.E. hayatını kaybetti. Tartışma sonrasında R.M. (16), M.Y.E.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Olay sonrası gözaltına alınan R.M., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde M.Y.E. (17) ile R.M. (16) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M'nin bıçakla M.Y.E'yi yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri R.M'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor

Savaşta rota değişti! Hedef o ülke
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı

O isim için "Bir erkeğin tam tanımı" dedi
Genetik bozukluğu kazanç kapısı yaptı

Bunu görmek için para veriyorlar
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

"Dünya babasının dönemini özleyecek"
Kendi takımına bahis oynayan 2 futbolcuya ömür boyu men

Kendi takımına bahis oynamanın bedeli çok ama çok ağır oldu

Böylesi görülmedi! Ülkede internet 240 saattir kesik

Böylesi görülmedi! Ülkede 240 saattir internet yok