Bayram tatili yolunda kaza: Anne ve baba öldü, 4 oğlu yaralandı
Aksaray'da bir ailenin otomobili şarampole devrildi. Kaza sonucunda baba hayatını kaybederken, anne Zeliha Koç ağır yaralanarak kurtarılamadı. Yaralı 4 çocuk hastanede tedavi altına alındı.
AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI
Aksaray'da bayram tatiline giden ailenin otomobili, şarampole devrildi. Kazada baba Ömer Koç öldü, anne Zeliha Koç (36) ile oğulları Yiğit Koç (12), Eyüp Ensar Koç (11), Alpaslan Koç (5) ile Yunus Emre Koç (1) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Zeliha Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 4 kardeşin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı