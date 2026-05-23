Bayram tatili yolunda kaza; 3'ü çocuk 5 yaralı
Aksaray'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje çarptığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralıların İstanbul'dan Nevşehir'e bayram tatiline gittikleri öğrenildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu Ortaköy kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Nevşehir'e bayram tatiline giden 16 AIM 099 plakalı otomobil, sürücüsü Hüsamettin Kartal'ın (53) kontrolden çıkıp refüje çarptı. Sürücü Kartal ile yakınları Nurgül Aslan (59), Şeref Efe Küçük (15), Nurgül Aslan (7) ve Şeref Efe Aslan (16) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.