Aksaray'da askeri araç devrildi; 2 yaralı

AKSARAY'da askeri aracın devrildiği kazada 2 personel yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu 15'inci kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Kayseri'ye giden askeri araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 personel, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı