Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Aksaray'da akrabalar arasındaki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, tüfekli kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, başka iki kişi yaralandı. Jandarma, olayın faili olan genç akrabayı gözaltına aldı.
Aksaray'da akrabalar arasındaki kavgada tüfekle vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. (17) ile akrabası Veyis E. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma tüfekli kavgaya dönüştü.
Kavgada, Niyazi D. tüfekle babası Mehmet D. (37) ile Veyis E'yi yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veyis E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Niyazi D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel