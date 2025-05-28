Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Bir Ölü, Bir Yaralı: Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında Bir Ölü, Bir Yaralı: Zanlı Tutuklandı
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Aksaray'ın Bağlıkaya beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti, babası yaralandı. Zanlı olarak gözaltına alınan Niyazi D., adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aksaray'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişiyi öldüren babasını da yaralayan zanlı tutuklandı.

Bağlıkaya beldesinde dün çıkan tüfekli kavgada Veyis E.'nin (45) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Niyazi D.'nin (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Niyazi D., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Bağlıkaya beldesinde Niyazi D. ile akrabası Veyis E. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Niyazi D'nin tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Veyis E., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Jandarma ekipleri Niyazi D'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Güncel
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