Aksaray'da Apartmanda Yangın Çıktı

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.