Aksaray'da Apartmanda Yangın Çıktı
Hamidiye Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle hasar oluştu.
Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel