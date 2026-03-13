Aksaray'da apartmanda yangın; 10 kişi dumandan etkilendi

AKSARAY'da apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Tacin Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Binayı duman sararken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın üst katında dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye aracındaki merdivenle kurtarıldı. 10 kişi ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı