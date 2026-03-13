Haberler

Aksaray'da apartmanda yangın; 10 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, evde kimse bulunmuyordu. Yangın sonrası 10 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, 10 kişi dumandan etkilendi.

Tacin Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede, saat 14.00 sıralarında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Binayı duman sararken, ihbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binanın üst katında dumandan etkilenen 10 kişi, itfaiye aracındaki merdivenle kurtarıldı. 10 kişi ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi ile söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti