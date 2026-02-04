Haberler

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KARIŞTIĞI KAZADA 6 YARALI

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücülerden biri, yapılan alkol testinde 2,50 promil alkollü çıkarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan sürücülerden Ziya Keser'in (36), 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza saat 19.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Keser yönetimindeki 26 TP 216 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halinde olan Recep Tetik (37) idaresindeki 68 AFN 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan araç, refüjü aşıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada sürücüler Ziya Keser ve Recep Tetik ile araçlarda bulunan Naz Tetik (17), Hülya Tetik (37), Poyraz Tetik (10) ve Emre Kayrak (30) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerden Ziya Keser'in yapılan alkol testinde 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

