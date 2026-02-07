Haberler

Alacak-verecek tartışmasında kardeşini öldürdü

Güncelleme:
Aksaray'da 74 yaşındaki Şammaz Yalvaç, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi 58 yaşındaki Zeki Yalvaç'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası Şammaz Yalvaç kaçtı, ancak kısa sürede yakalandı.

AKSARAY'da Şammaz Yalvaç, (74) alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşi Zeki Yalvaç'ı (58) tabancayla başından ve göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6672 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önünde Şammaz Yalvaç ve kardeşi Zeki Yalvaç arasında iddiaya göre, ev ile arsa alacak-vereceği yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şammaz Yalvaç, belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Zeki Yalvaç'ı başından ve göğsünden vurdu. Zeki Yalvaç, kanlar içinde yere yığıldı. Şammaz Yalvaç ise Hollanda plakalı bir araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeki Yalvaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede Meydan Mahallesi'nde olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

O ev ile arsayı şimdi bana versinler. Kendilerini bitirdiler...

