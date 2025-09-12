Haberler

Aksaray'da Aile İçi Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da Aile İçi Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Aksaray'da bir evin önünde meydana gelen tartışma sonucunda Ömer Can Tan, komşusunu ve ailesini silahla yaraladıktan sonra intihar etti. Olayda annesi ve kardeşi ağır yaralandı.

AKSARAY'da evin önünde yaşanan tartışma sırasında önce komşuları Kuddusi Altıparmak'ı (26), ardından kardeşi Umut (9) ve annesi Medine Tan'ı (41) tabancayla vurup, intihara kalkışan Ömer Can Tan (19), hayatını kaybetti. Tan'ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut'un durumlarının da ağır olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Hassas Mahallesi 6717 Sokak'ta tek katlı müstakil bir evin önünde meydana geldi. Ömer Can Tan, tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak'ı tabancayla elinden yaraladı. Tan, ardından kardeşi Umut Tan'ı başından ve annesi Medine Tan'ı başından ve omuzundan tabancayla vurduktan sonra namluyu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 4 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri süren yaralılardan Ömer Can Tan sabaha karşı hayatını kaybetti. Tan'ın annesi Medine Tan ile kardeşi Umut Tan'ın da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
