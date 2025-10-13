Haberler

Aksaray'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aksaray'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Aksaray'ın Eskil ilçesindeki okullarda afet tatbikatları yapıldı. Öğrenciler, olası afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrendi.

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Aksaray'ın Eskil ilçesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak afet tatbikatları yapıldı.

Eskil Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen yangın, arama kurtarma ve tahliye tatbikatına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özipek katıldı.

Tatbikatta, öğrenciler olası bir afet durumunda doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde, ekim ayı "Afetler ve dayanıklılık ayı" olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi hedefleniyor.

Tatbikat sonrası öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Bir Halk Ekmek skandalı daha! Ekmekten çıkanlar anneyi sütten kesti

Halk Ekmek skandalı büyüyor! İçinden çıkanlar anneyi sütten kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.