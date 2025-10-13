Aksaray'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla Aksaray'ın Eskil ilçesinde tüm okullarda eş zamanlı olarak afet tatbikatları yapıldı.

Eskil Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleşen yangın, arama kurtarma ve tahliye tatbikatına, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer ve Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özipek katıldı.

Tatbikatta, öğrenciler olası bir afet durumunda doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında hazırlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde, ekim ayı "Afetler ve dayanıklılık ayı" olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda, okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi hedefleniyor.

Tatbikat sonrası öğrencilerle sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, okul idaresine ve öğretmenlere teşekkür etti.