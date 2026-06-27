Aksaray'da yangında 500 dönüm ekili buğday ve arpa kül oldu

AKSARAY'da buğday ve arpa ekili tarlalarda çıkan yangında 500 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Ortaköy İlçesi Hacımahmut köyü Çokyatan yaylasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Saman balya makinesinden çıkan yangın, buğday ve arpa ekili tarlalara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aksaray, Ortaköy ve Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplere destek veren köylüler de traktörlerle ekili alanların önünü toprakla kapatmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında arpa ve buğday ekili 500 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı