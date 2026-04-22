Aksaray'da 50. Turizm Haftası kutlandı

Aksaray'da düzenlenen 50. Turizm Haftası etkinliği, Sultanhanı Kervansarayı'nda gerçekleştirildi. Vali Murat Duru'nun katıldığı programda, mehteran konseri ve halk oyunları gösterisi yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Sultanhanı Kervansarayı'nda düzenlenen program, Vali Murat Duru ve protokol üyelerinin kortej yürüyüşüyle başladı.

Mehteran takımın konser verdiği programda, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Duru, yaptığı konuşmada, Türkiye ve Aksaray için turizmin çok önemli olduğunu, bu gibi organizasyonlarla bunu bir kere daha hatırlattıklarını söyledi.

Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak ise Türkiye'nin en önemli tarihi eserlerinde biri olan Sultanhanı Kervansarayı'nı daha çok tanıtmak gerektiğini belirtti.

Program Vali Duru'nun Sultanhanı Kervansarayı'na bu yıl gelen 25 bininci turistlere hediye vermesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ayten Tosun
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı

Profesör türbanlı öğrencilerin önünde twerk yaptı, üniversite karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

Erdoğan ile Rutte, Beştepe'de görüştü