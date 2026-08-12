Haberler

Aksaray'da Çatı Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hassas Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında

Durumu belirsiz denildi: Bahçeli'nin kurmayı canlı yayına not gönderdi
Ünlü türkücü Yunus Bülbül 71 yaşında dördüncü kez evlendi

Ünlü türkücü 4. kez nikah masasında: 33 yaş küçük sevgilisiyle evlendi
Esenler'de makas atan minibüs zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 5 yaralı

Zincirleme faciada araçlar bu hale geldi! Ölü ve yaralılar var
Yolda karşılaştığı husumetlisini bıçakla öldürdü

Yolda karşılaştığı husumetlisini korkunç biçimde katletti
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Güle oynaya turladık! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükseldi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

ABD helikopterleri peş peşe havalandı, füzeler ateşlendi