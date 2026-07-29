Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı

AKSARAY'da 2 hafif ticari araç ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 68 AEV 974 plakalı hafif ticari araç, Furkan Karakuş (23) yönetimindeki 42 GA 308 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet, karşı şeride geçip Süleyman Kayıran'ın (40) kullandığı 34 HJS 695 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerden Furkan Karakuş, yanındaki Ali Tek Demir (30), Mahmut Dahrimi (31), Oğuzhan Şanlıtürk (28) ile diğer sürücü Süleyman Kayıran yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı