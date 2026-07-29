Haberler

Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı

Aksaray'da 3 aracın karıştığı kazada, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AKSARAY'da 2 hafif ticari araç ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AKSARAY'da 2 hafif ticari araç ile 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 68 AEV 974 plakalı hafif ticari araç, Furkan Karakuş (23) yönetimindeki 42 GA 308 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Savrulan kamyonet, karşı şeride geçip Süleyman Kayıran'ın (40) kullandığı 34 HJS 695 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Sürücülerden Furkan Karakuş, yanındaki Ali Tek Demir (30), Mahmut Dahrimi (31), Oğuzhan Şanlıtürk (28) ile diğer sürücü Süleyman Kayıran yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bomba iddia: Ahmet Davutoğlu siyaseti bırakıyor

Türk siyasetinde bir dönemin sonu mu?

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de
Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi

Zelenski'den Macron'a dikkat çeken yardım teklifi
Mamak Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

CHP, o ilçeyi 25 yıl aradan sonra almıştı, yine kaybetti
İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

Trump'ı çileden çıkardılar: Onların canına okuyacağız
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf