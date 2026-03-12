Haberler

Ormanda Düşme Tehlikesi Geçiren Akrabasını Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti

Ormanda Düşme Tehlikesi Geçiren Akrabasını Kurtarmaya Çalışırken Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmak isterken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, toprağa verildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde ormanda yürüyüş yaparken düşme tehlikesi geçiren akrabasını kurtarmak isterken beraberindeki 3 kişi ile birlikte yüksekten düşerek hayatını kaybeden Ömer Danışmaz, toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kayalıdere mevkisinde meydana geldi. Ormana gezmeye giden 4 akraba, araçlarından inip yürüyüş yapmaya başladı. Bu esnada içlerinden Ahmet Danışmaz, kanyondan dereye düşme tehlikesi geçirdi. Ömer Danışmaz ve beraberindekiler, yardımına koştu. Kurtarma çalışması sırasında birbirlerini tutmuş halde dengelerini kaybeden 4 kişi uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Danışmaz, Ahmet Danışmaz ve Hüseyin Danışmaz yaralı olarak kurtarılırken, Ömer Danışmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ise ekiplerin çalmışması ile bulundukları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Danışmaz'ın cansız bedeni, Ereğli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CENAZEYE SÜLEYMAN SOYLU DA KATILDI

Kazazede Ömer Danışmaz için Ali Molla Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, eski İçişleri Bakanı ve Milletvekili Süleyman Soylu, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Danışmaz'ın ailesi ile yakınları katıldı. Ömer Danışmaz ile birlikte düşerek yaralanan 3 akrabası da taburcu olup, cenazede cemaatle birlikte saf tuttu. Kılınan namazın ardından Danışmaz, Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Danışmaz'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Gerald Ford uçak gemisinde yangın çıktı

ABD, İran'da en çok buna güveniyordu! Alevlere teslim oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Trump'ın işine gelmiş

İran'ın dünyayı alt üst eden kararı Trump'ın işine gelmiş