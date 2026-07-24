Akrabası tarafından başından vurulan kişi kurtarılamadı

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabası Ercan Keskin'in tüfekle başından vurduğu Naim Keskin (61), 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yığılca ilçesi Kocaoğlu köyünde önceki gün akraba olan Ercan Keskin ve Naim Keskin arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Ercan Keskin, yanında getirdiği pompalı tüfekle Naim Keskin'i başından vurup, ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Keskin, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Ercan Keskin tutuklandı.

Hastanede tedavisi süren Naim Keskin bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı