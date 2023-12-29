Akrabalar Arasında Arazi Anlaşmazlığından Çıkan Kavga Sonucu Bir Kişi Öldü

AKSARAY'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Fethi Düğer (52) öldü, kardeşi İsa Düğer (47) yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıyahşi ilçesi Bektik köyünde meydana geldi. Ankara'dan köydeki araziyi sürmek için gelen Fethi Düğer ve kardeşi İsa Düğer ile akrabaları Selçuk Düğer (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selçuk Düğer, yanındaki tabancayı çekip, kardeşlerden Fethi Düğer'i göğsünden, İsa Düğer'i ise ayağından vurup, kaçtı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fethi Düğer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Düğer, ambulansa Kırşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fethi Düğer'in cesedi otopsi için morga götürüldü.

Jandarma, kısa süre önce cezaevinden tahliye olduğu belirtilen Selçuk Düğer'in yakalanması için çalışma başlattı.