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AKP'nin kurucularından Yaşar Yakış hayatını kaybetti

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AKP'nin kurucularından ve AKP hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış, 85 yaşında vefat etti. Yakış, AKP ile yolları ayrıldıktan sonra partiye eleştiriler yönelten bir isim haline gelmişti.

(ANKARA) - AKP'nin kurucularından ve AKP hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan, 2016'da AKP'den ihraç edilen Yaşar Yakış, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

AKP kurucusu Yakış, AKP hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olarak 2002-2003 arasında Dışişleri Bakanlığ yapmıştı. Yakış'ın AKP ile yolları bir süre sonra ayrılmıştı. Basına "Gülen'e yakın olmak, AKP'de kariyer yapmanın etkili yoluydu. Şu anda partinin üst kademelerinde olanların vaktiyle Gülen'i övdüğü biliniyor" şeklinde AKP'ye eleştiriler yönelten Yakış, 2016'da partiden ihraç edilmişti.

1938'de Düzce'de doğan Yakış, 1988 yılında Riyad Büyükelçisi oldu. 1992-95 yılları arasında Dışişleri Bakanlığında Ekonomik İşlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı yaptı. 1995 yılında Kahire Büyükelçisi, 1998 yılında da Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

2000-2001 yıllarında Bilkent ve Hacettepe Üniversitelerinde Türk Dış Politikası dersleri ve Hacettepe Üniversitesinde ayrıca "Water Diplomacy (Su Diplomasisi)" dersleri verdi.

2001 yılında emekliye ayrılarak AK Parti'nin kurucu üyesi oldu. Kuruluşundan Kasım 2002 seçimlerine kadar AK Parti'de Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 2002 ve 2007 seçimlerinde Düzce Milletvekili seçildi. 58. hükümette (2002-2003) Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

2003-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eş-Başkanlığı yaptı. 2007-2011 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Fransa Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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