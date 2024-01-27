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AKP, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu aday göstermedi

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AKP, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in malvarlığı hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu yeniden aday göstermedi. Koştu'nun yerine AKP'li Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

KERİM UĞUR

AKP, kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in malvarlığı hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'yu yeniden aday göstermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün İzmir'de yapılan ilçe başkan adayları tanıtım toplantısında, Koştu'nun yerine AKP'li Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil'in sosyal medya hesabından yaptığı malvarlığı açıklamaları ile gündeme gelen AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, bugün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştirdiği ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında aday gösterilmedi. Koştu'nun yerine Kınık'ta mevcut belediye başkanlığı görevini yürüten Sadık Doğruer aday yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tanıtım toplantısında Doğruer'in adaylığının açıkladığı sırada Koştu'nun da sahnede olması dikkat çekti.

Başkan Koştu, dün belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında; gazetecilerin "Cumhurbaşkanı'nın önünde bir MASAK raporu olduğu iddia ediliyor bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aday gösterilmezseniz parti arkanızda durmadı olarak yorumlayabilirmiyiz" sorusu üzerine "Hayır, partimiz her zaman bizim arkamızda her nerede ne dosya varsa onlar zaten yerini bulur. O dosyanın ismini de bilmiyorum. İlk defa duydum ama her merci de gelir bizi bulur ama bunlarda her herhangi bir sıkıntı yok" yanıtını vermişti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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