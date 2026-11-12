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AKOM, İstanbul'da cuma erken saatlerde kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı

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AKOM, İstanbul için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlayarak bugün saat 11.00'den itibaren lodosa karşı uyardı. Rüzgarın cuma saat 03.00'ten itibaren 60-90 kilometre hızla kuvvetli fırtınaya dönüşmesi ve cumartesi 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ), kentte etkili olması beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. Sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlayan AKOM, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak lodosun, cuma günü erken saatlerde kuvvetli fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini bildirdi.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, İstanbul'da güneyli yönlerden esen lodosun bugün saat 11.00 itibarıyla şiddetini artırarak saatte 30-65 kilometre hızla etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cuma günü saat 03.00'ten itibaren ise kısa süreli olarak saatte 60-90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Olumsuz hava koşullarının cumartesi günü saat 13.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM, fırtınanın ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kıyı seli ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek İstanbulluları fırtına süresince yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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