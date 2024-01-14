Akli dengesi yerinde olmayan kişi elektrik direğinde akıma kapıldı

Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.K., elektrik direğine çıktı. Bu sırada M.K. elektrik akımına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerince asılı kaldığı direkten indirilen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan M.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.