Akkuyu NGS'den inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Akkuyu NGS'den inşaat sahasındaki "gerginlik" görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Akkuyu NGS'den inşaat sahasındaki 'gerginlik' görüntülerine ilişkin açıklama Açıklaması

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Akkuyu Nükleer AŞ, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaat sahasında yaşanan ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Akkuyu NGS şantiyesinde bugün taşeron şirketlerin iki çalışanı arasında, bir grubun da desteklediği gerginlik yaşandığı belirtildi.

Güvenlik görevlileri ve jandarma ekipleri tarafından olaya anında müdahale edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşanan gerginlik kontrol altına alınmıştır. Olaya sebep olan kişiler gözaltına alınmış olup iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden olan olayla ilgili soruşturma sürmektedir. Akkuyu Nükleer AŞ'nin güvenlik birimi, olayın soruşturmasını gerçekleştiren makamlara gerekli tüm desteği sağlamaktadır. Yaşanan durum Akkuyu NGS şantiyesindeki çalışma programını etkilememiştir, tüm çalışmalar her zamanki gibi devam etmektedir."

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

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