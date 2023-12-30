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Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkla buluşma günleri düzenliyor

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Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, her cuma belediye binasında vatandaşları ağırlayarak ilçe halkının sorun ve taleplerini dinliyor ve not alıyor. Ardından sorunları çözmek için gerekli birimlere talimat veriyor.

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, halkla buluşma günleri düzenliyor.

Arslan, her cuma belediye binasında vatandaşları ağırlıyor.

İlçe halkının sorun ve taleplerini dinleyen Arslan, not aldığı sorunlar için gerekli birimlere talimat veriyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ayhan Arslan Akkışla Politika Güncel Haberler

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