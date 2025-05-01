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Akkar Bölgesinde Orman Yangını Çıktı

Akkar Bölgesinde Orman Yangını Çıktı
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Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ancak fırtına nedeniyle yangının hızla yayıldığı ve ek destek talepleri yapıldığı bildirildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde orman yangını çıktığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, kuzeyde yer alan Akkar bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığı ancak fırtına sebebiyle yangının yayıldığı aktarılan haberde, bölgedeki yerel yetkililerin yangının geniş alanlara yayılmasının önüne geçmek için başka bölgelerden itfaiye ekiplerinin gönderilmesi talebinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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