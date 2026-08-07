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Süper Köylü Setinde Kaymakam ve Belediye Başkanı Ziyareti

Süper Köylü Setinde Kaymakam ve Belediye Başkanı Ziyareti
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Sivas'ın Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa ile Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede çekimleri devam eden "Süper Köylü" filminin setini ziyaret etti.

Sivas'ın Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa ile Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede çekimleri devam eden "Süper Köylü" filminin setini ziyaret etti.

İlçede gerçekleştirilen film çekimlerini yerinde inceleyen Karababa ve Sevinç, yapım ekibi, yönetmen, oyuncular ve set çalışanlarıyla bir araya geldi.

Karababa ve Sevinç, oyuncularla bir süre sohbet ederek çekim süreci hakkında bilgi aldı.

Karababa, sinema sektörünün Anadolu'nun doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Oyuncular da Akıncılar'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçe halkının misafirperverliğinin çekimlere olumlu yansıdığını söyledi.

Film ekibi ise çekimler boyunca kendilerine gösterilen ilgi ve destekten dolayı Akıncılar Kaymakamlığı ile Akıncılar Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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