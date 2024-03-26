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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Seçim Güvenliği Toplantısı düzenlendi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Saltuk Buğrahan Açıkbaş başkanlığında "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktaki toplantıya, İlçe Emniyet Amiri Zafer Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Dağ, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve il genel meclis üyesi adayları katıldı.

Açıkbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, bugüne kadar seçim sürecinin milli birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermeden yürütüldüğünü belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Açıkbaş, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA / Güncel

Saltuk Buğrahan Akıncılar Jandarma Sivas Güvenlik Yerel Haberler Politika Güncel Haberler

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