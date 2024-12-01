Akıncılar Belediyesi'nden Beyaz Masa ile Hizmet Kolaylığı

Akıncılar Belediyesi tarafından vatandaşların belediyeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için "Beyaz Masa" kuruldu.

Belediye binasının 1. katında faaliyete başlayan birime, vatandaşlar talep ve sorunlarını iletiyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, sosyal belediyecilik alanında halka daha iyi hizmet vermek için projeleri arasında yer alan Beyaz Masa Birimini oluşturduklarını söyledi.

Birimin belediye ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi göreceğini aktaran Sevinç, "Hemşehrilerimiz bundan sonra belediyeyle ilgili şikayetlerini, bir telefonla veya bizzat Beyaz Masa Birimine gelerek sorumlu arkadaşlarımıza ileteceklerdir. Beyaz Masa çalışanlarımız, gelen talep ve sorunları kayıt altına alacak ve belediyenin ilgili birimlerine ileterek ivedilikle çözüm yolu oluşturulması sağlanacaktır." dedi.