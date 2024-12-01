Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk
Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı

Akıncılar Belediyesi'nden Beyaz Masa ile Hizmet Kolaylığı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akıncılar Belediyesi, vatandaşların taleplerini iletebileceği Beyaz Masa birimini kurarak sosyal belediyeciliği güçlendiriyor. Belediye Başkanı Murat Sevinç, bu birimin şikayetlerin hızla çözülmesine olanak tanıyacağını belirtti.

Akıncılar Belediyesi tarafından vatandaşların belediyeye ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için "Beyaz Masa" kuruldu.

Belediye binasının 1. katında faaliyete başlayan birime, vatandaşlar talep ve sorunlarını iletiyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, sosyal belediyecilik alanında halka daha iyi hizmet vermek için projeleri arasında yer alan Beyaz Masa Birimini oluşturduklarını söyledi.

Birimin belediye ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi göreceğini aktaran Sevinç, "Hemşehrilerimiz bundan sonra belediyeyle ilgili şikayetlerini, bir telefonla veya bizzat Beyaz Masa Birimine gelerek sorumlu arkadaşlarımıza ileteceklerdir. Beyaz Masa çalışanlarımız, gelen talep ve sorunları kayıt altına alacak ve belediyenin ilgili birimlerine ileterek ivedilikle çözüm yolu oluşturulması sağlanacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
img

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere
img

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu
img

Muhalifler ele geçirdikleri yerde ilk iş bunu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.