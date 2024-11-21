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Akıncılar Belediyesi'nden Altyapı Çalışmaları

Akıncılar Belediyesi'nden Altyapı Çalışmaları
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Akıncılar Belediyesi, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde altyapı ve kanalizasyon çalışmalarına başladı. Başkan Murat Sevinç, ilçenin modern altyapıya kavuşması için eski hatların yenilendiğini açıkladı.

Akıncılar Belediyesi ilçedeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde imara açılan yerleşim yerlerinde altyapı ve kanalizasyon çalışması başlattı.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçenin daha modern altyapıya kavuşması için çalıştıklarını belirterek, "İlçemizde altyapısı olmayan bölgelere yeni kanalizasyon hatları döşerken kullanım ömrünü tamamlamış hatları da yeniliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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